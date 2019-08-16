Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двоюродного брата Арашукова этапировали в Черкесск 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков рассказал своим адвокатам, что двух фигурантов дела о хищениях у "Газпрома" на Кавказе этапировали из Москвы в Черкесск.
"Сегодня Рауф Арашуков на свидании сообщил своим адвокатам, что фигурантов его дела, обвиняемых в хищении газа, Арашукова Руслана и Кятова Алана этапировали в Черкесск. Официально — для производства следственных действий", — заявил РИА Новости представитель защиты.
По данным бывшего сенатора, силовики собираются этапировать еще одного обвиняемого.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает. Против его родственников и друзей, в том числа отца Рауля и кузена Руслана, возбуждено дело о хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
Последние новости
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси Посольство России высмеяло Латвию за наказание за показ "России 24" Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией
Комментарии
Криминал , Происшествия , Газпром , Совет Федерации , РИА Новости , Москва , Черкесск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская ОПГ установила рекорд в Финляндии
Пока вы не уснули: Как США невольно помогли России17
ЧП с А321: Путин принял решение по пилотам443
Жена пилота А321 сделала заявление66
«Дурень думкой богатеет»: В Крыму ответили Зеленскому12
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение