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Россиянин пошел под суд за совершенное 40 лет назад преступление 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости Украина
В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1979 году. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.
По данным следствия, в день убийства он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на территории отделения совхоза в городе Новошахтинске. Между посетителем и сторожем совхоза разгорелся конфликт, в ходе которого тот нанес оппоненту семь ударов ножом. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался.
Мужчина скрылся с места происшествия. В дальнейшем ему заочно было предъявлено обвинение, а сам он объявлен в федеральный розыск. Расследование уголовного дела приостановили.
63-летний обвиняемый был задержан в июне 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов установили, что тот изменил свои личные данные, поэтому смог длительное время скрывался на территории Вологодской области.
13 августа сообщалось, что в Анапе сотрудники ГИБДД остановили мужчину, которого 26 лет разыскивали по обвинению в двойном убийстве, совершенном в Свердловской области.
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Криминал , Происшествия , ГИБДД , МВД , Новошахтинск , Ростовская Область
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