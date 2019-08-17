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На Украине раскрыли захват госимущества на 60 миллионов долларов 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Прокуратура Киева совместно со Службой безопасности Украины задержала членов преступной группировки, которых подозревают в незаконном завладении госимуществом на сумму 59,7 миллиона долларов. Об этом сообщается на странице Генпрокуратуры Украины в Facebook.
В ведомстве отметили, что члены группировки придумали схему завладения недвижимостью, которая находилась в государственной, коммунальной и частной собственности. По итогам спецоперации задержаны семь человек (три организатора преступной схемы и четыре исполнителя), в том числе двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции Киева.
Следствие установило, что в 2017–2019 годах преступники с помощью поддельных документов и электронных ключей доступа к Госреестру вещных прав на недвижимое имущество смогли переписать на себя земельные участки и помещения на сумму около 1,5 миллиарда гривен.
Регистрировать похищенное имущество преступникам помогали судьи Донецкой и Херсонской областей, которые выносили положительные решения по гражданским делам. На основании этих документов недвижимость переходила в собственность членов группировки. Ущерб государству и территориальной общине Киева оценили в 4,8 миллиона долларов, физическим лицам — в 835 тысяч долларов. Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Украина , Выборы на Украине , СБУ , Киев
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