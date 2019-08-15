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«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем 

Lenta.ru 23 минуты назад
Мужчина, захвативший парикмахерскую в подмосковных Котельниках и сдавшийся после переданной бутылки коньяка, оказался гражданином страны ближнего зарубежья. Об этом сообщает Росгвардия.
Злоумышленник без задержан бойцами отряда СОБР «Булат» Росгвардии, они передали мужчину полицейским. В ГУ МВД России сообщили «Ленте.ру», что возбуждено дело по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», преступнику грозит до семи лет лишения свободы.
15 августа сообщалось, что вооруженный мужчина ворвался в парикмахерскую, устроил стрельбу и забаррикадировался в помещении. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, нападавшего зовут Игорь и он пришел для того, чтобы разобраться со своей бывшей девушкой, но не застал ее на рабочем месте. Позднее ему передали бутылку коньяка, после чего он сдался.
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Криминал , Видео , Происшествия , Росгвардия , МВД , Lenta.ru , Котельники , Московская область
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