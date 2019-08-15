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Кировчанка зарезала мешавшего ей отдыхать 2-летнего сына 

Газета.Ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Жительница Кирова призналась в убийстве своего 2-летнего сына, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Женщина пояснила, что ребенок мешал ей отдыхать, из-за чего она его зарезала.
В одной из квартир на улице Дружбы в Кирове было найдено тело мальчика 2016 года рождения. На теле ребенка нашли несколько ножевых ранений.
Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".
"Следствием установлено, что к смерти ребенка причастна его мать. Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать", — говорится в сообщении.
СК инициирует вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении ее второго ребенка.
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Криминал , Происшествия , РИА Новости , Киров
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