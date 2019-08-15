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В деле об убийстве любовницы российского чиновника появились новые подробности 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: страница Евгении Исаенковой во «ВКонтакте»
Зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгению Исаенкову могли убить с помощью шнура для зарядки смартфона. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, в нескольких метрах от места обнаружения машины с телом женщины нашли обрывок провода, который, вероятно, и был орудием преступления. Однако окончательные выводы об обстоятельствах убийства можно будет сделать по итогам судебной экспертизы, отметил источник.
Также следователям удалось восстановить примерную картину преступления. Так, по данным следствия, Исаенкова ночью припарковала свою машину в лесополосе на улице Арктическая. Женщина вышла к преступнику, который ждал ее неподалеку в кустах. После недолгой беседы мужчина накинул на шею Исаенковой удавку и начал душить. Затем преступник положил тело женщины в машину и скрылся. Эксперты также не исключили, что у убийцы был сообщник.
Под ногтями погибшей были обнаружены следы ДНК. Экспертиза показала, что образцы принадлежат бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову, которого связывали с Исаенковой давние любовные отношения.
Евгения Исаенкоа пропала в ночь на 2 мая, на следующий день тело женщины обнаружили в ее автомобиле. Андрея Кулакова задержали 31 мая по подозрению в убийстве. Проверка на полиграфе подтвердила его вину, однако чиновник утверждает, что имеет алиби — в момент расправы он якобы был дома с семьей.
В начале июня сообщалось, что Кулаков решил устранить любовницу из-за опасений развода с супругой. Чиновник завел служебный роман с Исаенковой 10 лет назад. Пара часто ссорилась из-за того, что Кулаков не хотел уходить из семьи. В последнее время женщина стала требовать, чтобы чиновник бросил жену и ушел к ней.
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Криминал , Происшествия , Андрей Кулаков , Московская область
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