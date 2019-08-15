Возле здания МВД в Лондоне устроили резню

В Лондоне мужчина с ножом напал на человека возле здания МВД Великобритании , ранение оценивается как опасное для жизни, сообщают СМИ. Злоумышленник задержан, не исключено, что он собирался совершить теракт.

Пострадал мужчина около 60 лет. Он был ранен в живот и окровавленный пришел за помощью в здание МВД в Вестминстере . Мужчину доставили в травматологический центр. Позже по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений был арестован 29-летний мужчина, у которого был «длинный и заостренный» нож, сообщает Daily Mail.

Очевидцы видели, как после происшествия предполагаемый злоумышленник что-то убрал в рюкзак и скрылся в толпе.

Выяснилось, что у пострадавшего был при себе пропуск министерства внутренних дел. Полиция заявила, что не исключает теракт в качестве мотива нападения.

Инцидент произошел около 13.00 (15.00 мск).

Очевидцы сообщили, что у нападавшего были длинные волосы, убранные в хвост, он был «неопрятно» одет.

Раненый мужчина, как сообщалось, после оказания первой помощи передвигался сам.

Издание отмечает, что инцидент произошел вскоре после того, как британским полицейским дали больше полномочий при расследовании нападений с ножом.