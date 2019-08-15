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Возле здания МВД в Лондоне устроили резню 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В Лондоне мужчина с ножом напал на человека возле здания МВД Великобритании, ранение оценивается как опасное для жизни, сообщают СМИ. Злоумышленник задержан, не исключено, что он собирался совершить теракт.
Пострадал мужчина около 60 лет. Он был ранен в живот и окровавленный пришел за помощью в здание МВД в Вестминстере. Мужчину доставили в травматологический центр. Позже по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений был арестован 29-летний мужчина, у которого был «длинный и заостренный» нож, сообщает Daily Mail.
Очевидцы видели, как после происшествия предполагаемый злоумышленник что-то убрал в рюкзак и скрылся в толпе.
Выяснилось, что у пострадавшего был при себе пропуск министерства внутренних дел. Полиция заявила, что не исключает теракт в качестве мотива нападения.
Инцидент произошел около 13.00 (15.00 мск).
Очевидцы сообщили, что у нападавшего были длинные волосы, убранные в хвост, он был «неопрятно» одет.
Раненый мужчина, как сообщалось, после оказания первой помощи передвигался сам.
Издание отмечает, что инцидент произошел вскоре после того, как британским полицейским дали больше полномочий при расследовании нападений с ножом.
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Комментарии
Криминал , В мире , Европа , Происшествия , МВД , Вестминстер , Великобритания
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