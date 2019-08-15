В Котельниках мужчина устроил стрельбу из ружья в парикмахерской

Мужчина в Котельниках устроил стрельбу в парикмахерской и забаррикадировался, информации о пострадавших пока нет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг. "В Котельниках мужчина в помещении парикмахерской произвел выстрел из ружья в потолок, после чего забаррикадировался там. В настоящее время уточняется информация по пострадавшим", — сказал собеседник агентства. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.