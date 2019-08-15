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В Котельниках мужчина устроил стрельбу из ружья в парикмахерской 

ТАСС + ещё 3 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Мужчина в Котельниках устроил стрельбу в парикмахерской и забаррикадировался, информации о пострадавших пока нет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.
"В Котельниках мужчина в помещении парикмахерской произвел выстрел из ружья в потолок, после чего забаррикадировался там. В настоящее время уточняется информация по пострадавшим", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Криминал , Происшествия , Котельники
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