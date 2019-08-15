Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Украины 

Печерский районный суд Киева в четверг заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, который подозревается в отмывании более 392 миллионов долларов, копию решения суда опубликовало агентство "Украинские новости".
Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 392 миллионов долларов Смартбанка. Ранее "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда передало, что Управление специальных расследований Генпрокуратуры "проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения пяти статьям Уголовного кодекса Украины".
"Избрать относительно подозреваемого Захарченко Виталия Юрьевича… меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в тексте решения суда.
В течение пяти дней на решение суда может быть подана апелляционная жалоба.
Захарченко был главой МВД с ноября 2011 по февраль 2014 года. Он покинул Украину в том же году, после госпереворота, когда новые власти завели ряд уголовных дел против бывших чиновников.