Воры обчистили больницу в Ленобласти на 3,5 миллиона

Ленинградской области в Тихвинском районе произошло ограбление. Неизвестные проникли ночью на территорию местной больницы и украли банкомат. По информации пресс-службы МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром 34-летний охранник обратился к полицейским с заявлением о краже. По словам мужчины, ночью кто-то пробрался в помещение медучреждения на улице Карла Маркса. Неизвестные украли банкомат, в котором было 3 млн 576 тыс. руб. После чего воры скрылись.

В настоящее время органы правопорядка устанавливают личность подозреваемых и выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщает портал «78.ru». Ранее «ФедералПресс» писал, петербургские вандалы вновь разгромили Банковский мост. Накануне вечером с моста исчезли шары покрытые сусальным золотом. Раньше люди лишь стирали и обдирали позолоту с фигур грифонов. Сейчас «охотники на золото» воруют детали с городской достопримечательности. Если «золотая лихорадка» не прекратится, властям вновь придется проводить реставрацию Банковского моста.

Фото: pxhere.com