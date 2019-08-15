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Воры обчистили больницу в Ленобласти на 3,5 миллиона 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ленинградской области в Тихвинском районе произошло ограбление. Неизвестные проникли ночью на территорию местной больницы и украли банкомат. По информации пресс-службы МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром 34-летний охранник обратился к полицейским с заявлением о краже. По словам мужчины, ночью кто-то пробрался в помещение медучреждения на улице Карла Маркса. Неизвестные украли банкомат, в котором было 3 млн 576 тыс. руб. После чего воры скрылись.
В настоящее время органы правопорядка устанавливают личность подозреваемых и выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщает портал «78.ru». Ранее «ФедералПресс» писал, петербургские вандалы вновь разгромили Банковский мост. Накануне вечером с моста исчезли шары покрытые сусальным золотом. Раньше люди лишь стирали и обдирали позолоту с фигур грифонов. Сейчас «охотники на золото» воруют детали с городской достопримечательности. Если «золотая лихорадка» не прекратится, властям вновь придется проводить реставрацию Банковского моста.
Фото: pxhere.com
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Криминал , ФедералПресс , Ленинградская область
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