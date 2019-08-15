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Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.
«Подозреваемый под стражей. Спецназ всё ещё расчищает дом», — написал он в Twitter.
Ранее на севере города Филадельфия произошёл инцидент со стрельбой​​​. На место прибыли полицейские и спецназ.
Отмечалось, что сотрудники полиции проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. Одного подозреваемого задержали, ещё один забаррикадировался в здании и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
В ходе перестрелки ранения получили шесть полицейских. Впоследствии их выписали из больницы.
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Криминал , Происшествия , МВД
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