Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять полицейских ранены: в Филадельфии произошла массовая перестрелка 

ТК «Звезда» + ещё 14 56 минут назад
Инцидент случился во время проведения операции сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками.
В доме на севере Филадельфии в США произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, на данный момент известно о пяти раненных полицейских. Инцидент произошел на пересечении 3700 N и 15-й улицы, когда там проводилась операция сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками, которые взяли под стражу несколько человек. Именно в этот момент и началась стрельба, сообщает Bno news.
Известно, что к месту инцидента были стянуты значительные силы полиции. Представители местных СМИ пытаются выяснить информацию, снимая квартал, где случилась стрельба, с вертолетов. Однако, представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп призвал СМИ убрать вертолеты из района происшествия, так как они мешают проведению операции.
Ранее, Дональд Трамп встретился с директором ФБР, главой Минюста и членами американского Конгресса и обсудил возможные пути предотвращения случаев массового расстрела людей. Встреча произошла после двух инцидентов в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо), в результате которых погибли 29 человек. По мнению американского лидера, стрелявшие и в одном, и в другом случае были люди, страдающие психическими заболеваниями.
ТК «Звезда»: последние новости
Как погиб Михаил Круг: новые данные и хронология событий Россияне не пострадали при стрельбе в норвежской мечети В Австралии психически больной мужчина исполосовал ножом двух женщин
Комментарии
Криминал , Видео , Происшествия , Дональд Трамп , ФБР , Минюст РФ , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ оценили планы «русофобской» Польши43
На Украине замминистра задержали с полмиллиона долларов115
В Германии объяснили выпад Меркель против РФ129
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ497
Трамп потерял миллиарды из-за президентства1
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение