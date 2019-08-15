Пять полицейских ранены: в Филадельфии произошла массовая перестрелка

Инцидент случился во время проведения операции сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками.

В доме на севере Филадельфии в США произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, на данный момент известно о пяти раненных полицейских. Инцидент произошел на пересечении 3700 N и 15-й улицы, когда там проводилась операция сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками, которые взяли под стражу несколько человек. Именно в этот момент и началась стрельба, сообщает Bno news.

Известно, что к месту инцидента были стянуты значительные силы полиции. Представители местных СМИ пытаются выяснить информацию, снимая квартал, где случилась стрельба, с вертолетов. Однако, представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп призвал СМИ убрать вертолеты из района происшествия, так как они мешают проведению операции.