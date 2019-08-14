В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери

Десять лет 53-летняя жительница Подмосковья считалась без вести пропавшей после того, как ее дочь и зять заявили в правоохранительные органы , что она уехала к подруге в гости в Москву и не вернулась.

"В октябре 2018 года в ходе заседания рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения женщины. Был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в процессе установлен прямой очевидец убийства женщины — ее внучка, которая сообщила следователю о причастности родителей к убийству бабушки", — сказала Врадий.

По ее словам, местные жители 1976 и 1974 годов рождения были задержаны по подозрению в убийстве. Следствие заявляет, что в апреле 2009 года подозреваемые, находясь в своем доме в селе Михалево Воскресенского района, в ходе бытовой ссоры убили родственницу, которая приходилась подозреваемой матерью, а подозреваемому — тещей. Убийство было совершено на глазах 16-летней дочери подозреваемых, утверждают в СК. После совершения преступления тело женщины супружеская пара сожгла на придомовой территории, а затем вывезла останки на местное кладбище, рассказала Врадий.

Спустя месяц подозреваемые заявили в полицию об исчезновении родственницы. "После задержания мужчина дал признательные показания, а также указал на место захоронения останков. Подозреваемая свою причастность к убийству отрицает", — добавила представитель главка.

Она сообщила, что проведена психолого-психиатрическая экспертиза и исследование на полиграфе внучки потерпевшей, назначено несколько молекулярно-генетических экспертиз и судебно-медицинская экспертиза. В четверг следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых.