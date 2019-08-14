Мосгорсуд оставил под стражей экс-министра Абызова

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей до 25 октября бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову , обвиняемому по делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда без изменений, а апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения", — заявил собеседник агентства.

Ранее суд продлил арест экс-министру до 25 октября. Следователь по особо важным делам Следственного комитета (СК) Сергей Степанов просил суд продлить арест Абызову, поскольку его вина доказана собранными доказательствами, заключением экспертиз и другими материалами уголовного дела.

На деньги и имущество бывшего министра наложен арест. Адвокаты заявили, что арестовано имущество и денежные средства более чем на 20 миллиардов рублей.