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Мосгорсуд оставил под стражей экс-министра Абызова 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей до 25 октября бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому по делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда без изменений, а апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения", — заявил собеседник агентства.
Ранее суд продлил арест экс-министру до 25 октября. Следователь по особо важным делам Следственного комитета (СК) Сергей Степанов просил суд продлить арест Абызову, поскольку его вина доказана собранными доказательствами, заключением экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Басманный суд заключил Абызова под стражу в марте 2019 года. Кроме него, были арестованы председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, бывший глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.
На деньги и имущество бывшего министра наложен арест. Адвокаты заявили, что арестовано имущество и денежные средства более чем на 20 миллиардов рублей.
По данным следствия, Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В частности, он вместе с соучастниками обманул акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". В результате бывший министр с сообщниками совершили хищение около 4 миллиардов рублей, принадлежащих этим компаниям. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.
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Криминал , Происшествия , Сергей Степанов , Александр Пелипасов , Максим Русаков , Николай Степанов , Сергей Ильичев , Абызов Михаил Анатольевич , Сибэко , Мосгорсуд , СКР
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