Жительница Красногорска лишилась двух миллионов, пока была на отдыхе

Подмосковье у женщины украли сбережения и драгоценности на общую сумму два миллиона рублей. Пока она почти месяц отдыхала за границей, ее таунхаус взломали.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах , женщина покинула свой дом в деревне Сабурово вечером 19 июля и вернулась 12 августа. Все это время она находилась на отдыхе за границей.

Пока ее не было, неизвестный проник к ней в дом через пластиковую дверь на веранде на первом этаже. А потом вытащил из сейфа в комнате на третьем этаже деньги и ювелирные изделия.

По словам женщины, в сейфе хранились пять тысяч долларов (326 тысяч рублей), 500 фунтов стерлингов (почти 40 тысяч рублей), а также ювелирные изделия из золота. Общую сумму ущерба женщина оценила в два миллиона рублей.

В таунхаусе, как рассказал источник, не было ни сигнализации, ни системы видеонаблюдения. На месте кражи преступник оставил только след обуви. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Грабителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф.