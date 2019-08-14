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Жительница Красногорска лишилась двух миллионов, пока была на отдыхе 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Подмосковье у женщины украли сбережения и драгоценности на общую сумму два миллиона рублей. Пока она почти месяц отдыхала за границей, ее таунхаус взломали.
Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, женщина покинула свой дом в деревне Сабурово вечером 19 июля и вернулась 12 августа. Все это время она находилась на отдыхе за границей.
Пока ее не было, неизвестный проник к ней в дом через пластиковую дверь на веранде на первом этаже. А потом вытащил из сейфа в комнате на третьем этаже деньги и ювелирные изделия.
По словам женщины, в сейфе хранились пять тысяч долларов (326 тысяч рублей), 500 фунтов стерлингов (почти 40 тысяч рублей), а также ювелирные изделия из золота. Общую сумму ущерба женщина оценила в два миллиона рублей.
В таунхаусе, как рассказал источник, не было ни сигнализации, ни системы видеонаблюдения. На месте кражи преступник оставил только след обуви. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Грабителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф.
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Криминал , Происшествия , МВД , Красногорск , Московская область
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