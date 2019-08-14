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В Ингушетии экс-сотрудника МЧС заподозрили во взятке оперативнику УФСБ 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника республиканского ГУ МЧС, которого подозревают в том, что он дал взятку оперативнику УФСБ, сообщает СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, 31 июля 2019 года 53-летний бывший начальник отдела материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Ингушетии передал сотруднику УФСБ, участвующему в оперативно-разыскном мероприятии, взятку в размере 180 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги экс-сотрудник МЧС передал за то, чтобы в отношении него не проводились оперативно-разыскные мероприятия по выявлению причастности к хищению при получении выплат.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Дача взятки должностному лицу в крупном размере", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
"По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — уточняет ведомство.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , ФСБ , МЧС , СКР , Республика Ингушетия
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