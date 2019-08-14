В Перми пьяный пенсионер перерезал тросы промальпинистам

Перми пьяный пенсионер перерезал тросы промышленным альпинистам после ссоры с ними, следователи задержали 70-летнего мужчину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление СКР

По данным следствия, днем во вторник, 13 августа двое промышленных альпинистов работали на фасаде девятого этажа многоквартирного жилого дома. Нетрезвый житель дома потребовал завершить работы и, получив отказ, поднялся на крышу и перерезал спасательные канаты рабочих. В результате один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.