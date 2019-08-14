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Пенсионер перерезал тросы промышленных альпинистов в Перми 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Жителя Перми задержали по подозрению в покушении на убийство промышленных альпинистов, сообщило краевое СУ СК.
По информации следствия, два промышленных альпиниста проводили работы на фасаде девятого этажа многоквартирного жилого дома. 70-летний местный житель потребовал прекратить работу, однако получил отказ, сообщается на сайте СК.
После ссоры с альпинистами пенсионер перерезал им спасательные веревки. Один из рабочих сорвался и повис на страховочном тросе, а второй сумел подняться на крышу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений».
Отмечается, что в момент происшествия пенсионер был в состоянии алкогольного опьянения.
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Криминал , Другое , Происшествия , СКР , Пермь
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