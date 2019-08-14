Суд заключил под стражу главу томского «Рослесинфорга», обвиняемого в растрате 1 млн руб.

Кировский районный суд Томска заключил под стражу руководителя томского филиала федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Рослесинфорг" Николая Брюханова , обвиняемого в растрате 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Брюханова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья.

В отношении главы томского "Рослесинфорга" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Брюханов частично признал свою вину по обвинению в растрате.