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Суд заключил под стражу главу томского «Рослесинфорга», обвиняемого в растрате 1 млн руб. 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Кировский районный суд Томска заключил под стражу руководителя томского филиала федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Рослесинфорг" Николая Брюханова, обвиняемого в растрате 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил избрать в отношении Брюханова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья.
В отношении главы томского "Рослесинфорга" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Брюханов частично признал свою вину по обвинению в растрате.
Ранее сообщалось, что, как установили сотрудники регионального УФСБ, с ноября 2017 по ноябрь 2018 года по решению Брюханова одному из его заместителей, который не выполнял свои обязанности и жил за пределами региона, регулярно выплачивалась зарплата. Сумма ущерба, причиненного бюджету учреждения, составила более 1 млн рублей.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Николай Брюханов , ФСБ , Рослесхоз , ИТАР-ТАСС , Томск
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