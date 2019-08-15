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Полицейского из Югры поймали на взятке в сто тысяч рублей 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дознаватель из Нефтеюганского района ХМАО подозревается в получении взятки от обвиняемого, которому он пообещал содействовать в смягчении приговора за 100 тысяч рублей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, дознаватель требовал от одного из обвиняемых по находящемуся в его производстве уголовному делу взятку в размере 100 тысяч рублей за оказание содействия в назначении приговором суда наказания, не связанного с лишением свободы", — говорится в сообщении СУСК.
Уголовное дело в отношении сотрудника полиции возбуждено по статье о получении взятки, сопряженном с вымогательством. Следователи устанавливают все обстоятельства дела, ведомство будет ходатайствовать о том, чтобы полицейского отправили под домашний арест.
Как пояснили в окружном управлении МВД, оперативники задержали дознавателя в момент получения денег.
"В настоящее время сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении непосредственного руководителя будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера", — добавили в УМВД.
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Комментарии2
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Ханты-Мансийский автономный округ
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