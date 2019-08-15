33 млн с каждого: Дознавательница оценила ущерб

Дознавательница требует 100 миллионов рублей за сексуальное насилие над собой, рассказали Интерфаксу адвокаты двоих из обвиняемых.

В 2018 году 23-летняя дознавательница отдела МВД по Уфимскому району Башкирии обвинила в изнасиловании главу миграционного отдела МВД по Уфимскому району Павла Яромчука , начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева.

Все четверо были уволены из органов внутренних дел за совершение порочащих честь и достоинство сотрудника полиции проступков. Против мужчин было возбуждено уголовное дело. Они отрицают обвинения.

13 августа 2019-го потерпевшая начала давать показания Кировскому районному суду Уфы, а 15-го завершила. По окончании дачи показаний девушка приложила к делу гражданский иск к Яромчуку, Матвееву и Галиеву с требованием выплатить ей компенсацию в размере 100 миллионов рублей.