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Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд 

RT на русском + ещё 3 43 минуты назад
Фото: Соцсети
Бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, которая обвинила трёх коллег в изнасиловании, впервые явилась в суд.
Об этом сообщает РИА Новости.
Процесс по делу о групповом изнасиловании тремя экс-полицейскими начался 29 июля. После предъявления окончательного обвинения суд перенёс заседание на 6 августа из-за неявки Фатхисламовой. Неявка повторилась 6 августа, и процесс был перенесён на 13 августа.
Ранее сообщалось, что в деле об изнасиловании 23-летней экс-полицейской из Уфы, обвинившей в совершении преступления своих коллег, не было обнаружено биологических следов.
Инцидент произошёл осенью 2018 года, фигуранты рассматриваемого уголовного дела не признали вину.
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