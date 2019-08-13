Первое заседание: Дознавательница из Уфы наконец явилась в суд

Изнасилованная дознавательница из Уфы впервые пришла в суд, сообщает ГТРК «Башкортостан».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. И обвиняемые, и потерпевшая были уволены из органов внутренних дел за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

29 июля Кировский районный суд Уфы предъявил Матвееву, Галиеву и Яромчуку окончательное обвинение. Первое заседание по делу должно было стартовать в тот же день, однако было перенесено на 6 августа из-за того, что дознавательница не явилась.

6-го она не пришла вновь. Рассмотрение дела было перенесено на неделю. Сегодня потерпевшая явилась в суд и рассмотрение дела началось — будут заслушаны показания девушки.