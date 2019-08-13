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Первое заседание: Дознавательница из Уфы наконец явилась в суд 

Рамблер + ещё 6 18 минут назад
Изнасилованная дознавательница из Уфы впервые пришла в суд, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Осенью прошлого года 23-летняя сотрудница отдела дознания отдела МВД по Уфимскому району Башкирии обвинила в сексуальном насилии троих коллег — начальников отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева и главу миграционного отдела МВД по Уфимскому району Павла Яромчука.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. И обвиняемые, и потерпевшая были уволены из органов внутренних дел за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.
29 июля Кировский районный суд Уфы предъявил Матвееву, Галиеву и Яромчуку окончательное обвинение. Первое заседание по делу должно было стартовать в тот же день, однако было перенесено на 6 августа из-за того, что дознавательница не явилась.
6-го она не пришла вновь. Рассмотрение дела было перенесено на неделю. Сегодня потерпевшая явилась в суд и рассмотрение дела началось — будут заслушаны показания девушки.
Комментарии13
Криминал , Видео , Происшествия , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , МВД , Башкортостан , Салават , Уфа
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