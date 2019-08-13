В Москве задержали участника митинга 10 августа

Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова , ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Константина Котова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Котов, уже неоднократно привлекавшийся к административной ответственности по соответствующей статье 20.2 КоАП, 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя требования полицейских. При попытке скрыться он был задержан.

"Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия Котова, "направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства", носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ.

По данным столичного главка МВД, полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга 10 августа в центре Москвы.