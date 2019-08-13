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В Москве задержали участника митинга 10 августа 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Константина Котова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, Котов, уже неоднократно привлекавшийся к административной ответственности по соответствующей статье 20.2 КоАП, 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя требования полицейских. При попытке скрыться он был задержан.
"Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что действия Котова, "направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства", носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ.
По данным столичного главка МВД, полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга 10 августа в центре Москвы.
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Криминал , Происшествия , Константин Котов , Москва
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