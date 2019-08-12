Ножом в легкие: чем закончилось свидание в Подмосковье

В Новой Москве молодой человек попытался зарезать школьницу, разорвавшую с ним отношения. Он отвел девушку в лес, где мощным ударом повалил на землю и стал наносить удары ножом в голову и грудь, пробив легкие. При этом он параллельно распивал бутылку водки. Прибывшие на место происшествия правоохранители забрали нападавшего в отдел, а пострадавшая была госпитализирована на вертолете санавиации.

В Москве задержан 20-летний парень, попытавшийся зарезать школьницу в лесу. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 11 августа. В тот вечер к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая о нападении на ее дочь в лесу рядом с поселком Кленовское в Новой Москве.

«По указанному адресу обнаружили девочку-подростка с множественными колото-резаными ранами тела и конечностей. В содеянном подозревается безработный 20-летний гражданин», — сообщил источник.

По информации «МК», нападавший и жертва были хорошо знакомы между собой — молодые люди состояли в романтических отношениях на протяжении года. За несколько дней до инцидента школьница решила расстаться с парнем. 11 августа они должны были встретиться для финального выяснения отношений, однако ситуация приняла неприятный для девушки оборот.

Как позже рассказала мать потерпевшей, молодой человек вывел ее дочь в лес, где мощным ударом в голову повалил девушку на землю. Воспользовавшись тем, что она на несколько минут потеряла ориентацию в пространстве, он выхватил нож и стал беспорядочно бить ее в голову, шею и грудь, пробив легкие в четырех местах. При этом он параллельно распивал бутылку водки.

В общей сложности пытки продолжались несколько часов. За это время мать 17-летней девушки успела разволноваться и начала ей звонить. Услышав в трубке дрожащий голос, она задала только один вопрос: «Вызвать полицию?» и получила утвердительный ответ.

Прибывшие на место правоохранители услышали крики из лесополосы и по ним смогли отыскать место преступления. Израненную девушку в тяжелом состоянии госпитализировали при помощи вертолета санитарной авиации. Изначально врачи ввели ее в состояние искусственной комы, однако уже на следующий день вернули в сознание. В настоящий момент здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

По факту покушения на убийство следователи ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело, молодой человек был задержан до выяснения всех обстоятельств. В настоящее время с ним работают следователи.

В рамках расследования дела следователям уже удалось установить, что буквально за несколько дней до покушения молодой человек уже приходил с ножом к дому экс-подруги.

Там он пытался выбить дверь, разбил стулом все стекла и угрожал самой девушке, а также ее маме, бабушке и прабабушке, проживавшим в доме, физической расправой. Тогда мама школьницы также вызвала полицию: правоохранители забрали нарушителя в отделение, однако позже отпустили.

Это происшествие созвучно драме, получившей широкое освещение в СМИ. В ноябре прошлого года Серпуховский городской суд вынес приговор в отношении 26-летнего Дмитрия Грачева , из ревности отрубившего своей жене Маргарите кисти рук. Инцидент произошел в декабре 2017 года.

В тот день Грачев предложил жене отвезти ее на работу. Его просьба не показалась девушке странной, несмотря на то, что накануне она объявила супругу о намерении с ним развестись.

Затаивший ненависть муж вывез Маргариту в лес, перевязал руки жгутом, после чего достал топор и нанес не менее 10 ударов по запястьям и кистям рук.

По воспоминаниям девушки, пытки продолжались полтора часа. Все это время она ждала, что потеряет сознание от боли, однако этого не произошло. Вскоре Грачеву надоело истязать жену, поэтому он посадил ее в машину и повез обратно в город.

«Когда мы ехали в больницу, он кричал: «Какой адреналин!» Хуже всего, что я находилась в сознании. Видимо, мой организм дал сигнал держаться. Спасло и то, что на улице была идеальная температура — ноль градусов. При минус двух наступает обморожение тканей, при плюс двух — разложение», — рассказывала потерпевшая.

Высадив жену у медицинского учреждения, Грачев развернулся и уехал. Девушку экстренно госпитализировали в Москву, где врачи смогли восстановить ее левую руку, которую удалось найти в лесу на месте происшествия. Правую руку девушка потеряла — теперь она носит протез.