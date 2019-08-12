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Голландца будут судить в России за контрабанду огромной партии наркотиков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура России сообщила о передаче в суд уголовного дела в отношении жителя Нидерландов, обвиняемого в контрабанде наркотиков и сбыте более 100 кг кокаина.
«Как полагает следствие, с 1999 года по 2000 год Волтерс входил в состав преступного сообщества, созданного подданным Великобритании. Он занимался контрабандными поставками кокаина из Колумбии в Великобританию транзитом через Россию. Партии наркотика скрывали в различных легальных грузах. Совместно с сообщниками Волтерс совершил незаконные приобретение, хранение, пересылку, контрабанду и сбыт более 47 кг кокаина. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли более 59 кг данного наркотического средства, предназначенного для сбыта», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Волтерса утвердил заместитель Генерального прокурора России, уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области.
В 2004 и 2018 годах суд признал виновными шесть сообщников Волтерса, расследование в отношении подданного Великобритании, а также других неустановленных участников группировки все еще идет.
Долгое время Волтерс скрывался от правосудия, однако в 2018 году был экстрадирован из Бельгии в Россию.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , Колумбия , Нидерланды , Великобритания
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