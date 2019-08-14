Подозреваемый в расправе над девушкой-блогером Максим Гареев ранее мог убить еще двух человек. Об этом заявила его знакомая Гюльжан Сулейманова в эфире программы "На самом деле" на Первом канале.
По ее словам, Гареев лично рассказывал ей о жертвах, одной из которых было всего 16 лет. Сулейманова добавила, что вначале она не восприняла эти слова всерьез, поэтому и решилась рассказать об этом только, когда его арестовали.
В июле в съемной квартире на улице Пырьева в Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой молодой женщины. Погибшая училась в столичном медвузе и вела блог об учебе и путешествиях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек.
Позднее пресс-служба столичного ГСУСК сообщила об аресте Максима Гареева, обвиняемого в убийстве девушки. На допросе он признался, "что нанес девушке удары ножом в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений".