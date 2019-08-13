Следствие объявило в розыск еще четырех человек по уголовному делу в отношении бывшего главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Он обвиняется в растрате 7,5 миллиарда рублей. Как пишет ТАСС со ссылков на источник в правоохранительных органах, помимо фигурантов дела, которым ранее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу, от следствия скрылись и объявлены в розыск еще четыре руководителя подконтрольных Хотину хозяйствующих субъектов. Они представили в банк «Югра» заявки на кредит на различные суммы.
«Реализуя совместный умысел, участники руководимой Хотиным группы совершили растрату денег банка», — отметил другой собеседник агентства.
Речь идет о генеральном директорк ООО «Восток» Дмитрие Лебедеве, генеральном директоре ООО «Билдинг групп» Сергее Суменкове, генеральном директоре ООО «Главтехкомплект» Оксане Ермаковой и генеральном директоре ООО «Капстрой» Василие Дорохине
Уголовное дело по факту хищения 7,5 миллиарда рублей у банка «Югра» было возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. Ранее суд отправил под домашний арест Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Кроме того, экс-директор столичного филиала банка «Югра» Нина Чернова в рамках этого дела взята под стражу. Вину никто из них не признал и отказался давать показания по существу предъявленных обвинений в растрате. 28 июля 2017 года у банка была отозвана лицензия.