Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По делу о растрате в «Югре» в розыск объявлены еще 4 человека 

BFM.RU + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие объявило в розыск еще четырех человек по уголовному делу в отношении бывшего главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Он обвиняется в растрате 7,5 миллиарда рублей. Как пишет ТАСС со ссылков на источник в правоохранительных органах, помимо фигурантов дела, которым ранее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу, от следствия скрылись и объявлены в розыск еще четыре руководителя подконтрольных Хотину хозяйствующих субъектов. Они представили в банк «Югра» заявки на кредит на различные суммы.
«Реализуя совместный умысел, участники руководимой Хотиным группы совершили растрату денег банка», — отметил другой собеседник агентства.
Речь идет о генеральном директорк ООО «Восток» Дмитрие Лебедеве, генеральном директоре ООО «Билдинг групп» Сергее Суменкове, генеральном директоре ООО «Главтехкомплект» Оксане Ермаковой и генеральном директоре ООО «Капстрой» Василие Дорохине
Уголовное дело по факту хищения 7,5 миллиарда рублей у банка «Югра» было возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. Ранее суд отправил под домашний арест Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Кроме того, экс-директор столичного филиала банка «Югра» Нина Чернова в рамках этого дела взята под стражу. Вину никто из них не признал и отказался давать показания по существу предъявленных обвинений в растрате. 28 июля 2017 года у банка была отозвана лицензия.
BFM.RU: последние новости
В Москве задержали банду лжеюристов Мосгорсуд перевел под домашний арест бывшего замминистра культуры Пирумова Военный суд вернул на доследование второе дело миллиардера Михальченко
Комментарии
Криминал , Происшествия , Алексей Нефедов , Нина Чернова , Сергей Суменков , Алексей Хотин , Дмитрий Шиляев , СКР , Акционерный коммерческий банк "Югра" , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского180
В Москве ищут дворецкого с зарплатой миллион рублей45
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу440
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса38
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов124
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
02:27
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:40
Инцидент с бортом Шойгу попал на видео
Армия Оружие
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
02:44
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов
Армия В мире
00:57
Крымский мост побил новый рекорд
Общество
00:06
ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение