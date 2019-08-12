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В Челябинске журналистку ранили из пневматики 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корреспондент челябинской газеты "Общественный защитник" Юлия Зябрина была ранена в голову из пневматического оружия на прошлой неделе, полиция проводит проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Челябинску.
"Происшествие зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. В полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о ее обращении за медицинской помощью", — сказали в пресс-службе.
Полиция выясняет, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью женщины.
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Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Челябинск
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