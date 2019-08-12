Полицейского из уголовного розыска объявили в розыск

По версии следствия, подозреваемый вымогал 300 тысяч рублей у жителя поселка Лоо Лазаревского района. За такие деньги начальник зонального отделения пообещал мужчине помочь избежать уголовной ответственности за незаконное производство и оборот алкоголя.

Как говорится в сообщении, полицейский Ковтун участвовал в обысках в доме жителя поселка, которые проводились в рамках расследования дела о незаконной охоте в особо охраняемой природной территории, и обнаружил там стеклянные емкости с жидкостью. Он поставил хозяина дома в известность, что может помочь ему в избежании наказания, но только за денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Деньги нужно было передать через посредника — адвоката.

В тот же день местный житель передал полицейскому 100 тысяч рублей. Ковтун потребовал отдать оставшиеся деньги в течение месяца. Житель поселка Лоо сообщил о данном требовании в правоохранительные органы.

13 июля адвокат встретился с заявителем, и тот передал ему 200 тысяч рублей, после чего оперативники задержали юриста с поличным и вменили ему статью 291 УК РФ («Посредничестве во взяточничестве»). Адвоката заключили под стражу, а Ковтуна, успевшего скрыться от правоохранительных органов, объявили в федеральный розыск.