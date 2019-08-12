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Полицейского из уголовного розыска объявили в розыск 

Lenta.ru + ещё 3 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Начальника зонального отделения уголовного розыска отдела УВД России по Сочи 43-летнего Сергея Ковтуна объявили в розыск по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, подозреваемый вымогал 300 тысяч рублей у жителя поселка Лоо Лазаревского района. За такие деньги начальник зонального отделения пообещал мужчине помочь избежать уголовной ответственности за незаконное производство и оборот алкоголя.
Как говорится в сообщении, полицейский Ковтун участвовал в обысках в доме жителя поселка, которые проводились в рамках расследования дела о незаконной охоте в особо охраняемой природной территории, и обнаружил там стеклянные емкости с жидкостью. Он поставил хозяина дома в известность, что может помочь ему в избежании наказания, но только за денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Деньги нужно было передать через посредника — адвоката.
В тот же день местный житель передал полицейскому 100 тысяч рублей. Ковтун потребовал отдать оставшиеся деньги в течение месяца. Житель поселка Лоо сообщил о данном требовании в правоохранительные органы.
13 июля адвокат встретился с заявителем, и тот передал ему 200 тысяч рублей, после чего оперативники задержали юриста с поличным и вменили ему статью 291 УК РФ («Посредничестве во взяточничестве»). Адвоката заключили под стражу, а Ковтуна, успевшего скрыться от правоохранительных органов, объявили в федеральный розыск.
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Криминал , Происшествия , Сергей Ковтун , СКР , МВД , Краснодарский Край , Сочи
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