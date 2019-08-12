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Свалку уголовных дел нашли на Урале 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Под Екатеринбургом в деревне Шайдурово жители нашли свалку уголовных дел, а также справок и других документов из полиции. Об этом сообщает "Ura.ru".
Как отмечается, все эти документы валяются среди старой мебели и прочих отходов.
Уточняется, что в куче мусора можно найти материалы уголовных дел, протоколы, а также характеристики на граждан, медицинские справки, номера и серии паспортов.
В полицейском главке по Свердловской области пообещали проверить появившуюся информацию о неутилизированных документах.
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Криминал , Общество , Екатеринбург
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