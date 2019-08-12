Свалку уголовных дел нашли на Урале

Под Екатеринбургом в деревне Шайдурово жители нашли свалку уголовных дел, а также справок и других документов из полиции. Об этом сообщает "Ura.ru".

Как отмечается, все эти документы валяются среди старой мебели и прочих отходов.

Уточняется, что в куче мусора можно найти материалы уголовных дел, протоколы, а также характеристики на граждан, медицинские справки, номера и серии паспортов.

В полицейском главке по Свердловской области пообещали проверить появившуюся информацию о неутилизированных документах.