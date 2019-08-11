В бразильском городе Мостардас произошло вооруженное нападение на ночной клуб, в результате которого погибли пять человек, есть раненые, сообщает EuroNews.
Около часа ночи в клуб ворвалась вооруженная группа людей в масках и открыла огонь по посетителям и сотрудникам заведения. Преступники убили пять человек, еще четверо получили серьезные ранения. Прежде чем скрыться, злоумышленники забрали вещи жертв, в том числе мобильные телефоны и кошельки.
Причины произошедшего расследуются. Возможно, речь идет о разборках между наркоторговцами. Свидетели происшествия отказались давать показания.
Ранее сообщалось, что в Чили в зале игровых автоматов произошла стрельба. Погибли пять человек.