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В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудниками Росгвардии 

ТАСС + ещё 6 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"В Тюмени, двигаясь по маршруту патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области на улице Интернациональной заметил у одного из жилых домов подозрительного гражданина. При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца", — сказал собеседник агентства.
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Криминал , Происшествия , Росгвардия , Тюмень
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