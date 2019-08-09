Выбросили в окно: в Ленобласти собутыльники убили подругу

Молодую пару из города Кириши Лениградской области подозревают в убийстве 31-летней женщины. По данным регионального управления СКР, все произошло во время застолья — 23-летняя девушка и ее 29-летний возлюбленный зарезали знакомую, а затем выбросили ее тело в окно. Через некоторое время мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что под окнами многоэтажного дома лежит труп в луже крови.

Молодую пару из Лениградской области подозревают в убийстве 31-летней женщины. По данным регионального Следственного комитета, 8 августа в полицию города Кириши позвонил 29-летний мужчина и сообщил о мертвой женщине, лежащей в луже крови возле многоэтажного дома на Советской улице.

По прибытии криминалисты зафиксировали на теле погибшей следы ножевых ранений — позже силовики установили ее личность. Убитой киришанкой оказалась безработная 31-летняя женщина. Силовики задержали двух ее знакомых — ранее судимую за кражу и избиение 23-летнюю жительницу дома, около которого нашли труп, и ее 29-летнего сожителя, прописанного в городе Волхове

По версии следствия, незадолго до обращения в полицию мужчина вместе со своей девушкой и приятельницей выпивали в квартире на Советской улице.

В ходе застолья между ними возник конфликт, на почве которого 23-летняя хозяйка дома нанесла гостье смертельные удары ножом в туловище и шею. После этого, считают следователи, сожитель нападавшей продолжил истязать знакомую — до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни. Пара попыталась избиваться от тела, выбросив его из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, уточнили в СК.

Силовики изъяли орудие убийства. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Еще одно жестокое убийство во время застолья произошло в Алтайском крае в апреле 2019 года. Там 54-летний житель Каменского района обвиняется в расправе над собственной супругой, ее братом и знакомым семьи.

В день трагедии к мужчине и его жене приехал родственник с другом. Супружеская пара встретила гостей застольем, в ходе которого возник конфликт. По данным регионального СК, 54-летней житель Алтая нанес своей возлюбленной побои — позже брат решил заступиться за нее. Предполагаемый злоумышленник разозлился и до смерти избил гостей, а затем расправился с женой.

Психиатрическая экспертиза позже диагностировала у него психическое заболевание. В результате прокурор подал в суд ходатайство об отправке мужчны на принудительное лечение в психбольницу. «Уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняли в четверг, 8 августа 2019 года, в краевом Следкоме.

В августе 2018 года во время застолья также был убит 45-летний житель Смоленска. 24 августа в полицию позвонил местный житель и рассказал, что на веранде соседского дома лежит труп. Прибывший на место ЧП участковый обнаружил тело с ножевыми ранениями, а в самом доме — предполагаемого злоумышленника.

По данным регионального СК, в тот день 54-летний осужденный и его 45-летний друг распивали алкогольные напитки. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес своему событыльнику удар ножом в живот — от полученных ранений мужчина скончался на месте. В итоге суд приговорил 54-летнего смолянина к девяти годам исправительной колонии строгого режима

Похожая история произошла в Уфе 4 августа 2018 года. По данным регионального СК, в тот день 45-летняя уфимка выпивала со своим возлюбленным в его квартире. Вскоре мужчина предложил ей вступить с ним в половую связь, на что получил отказ. Разозлившись, он заявил, что в таком случае выгонит женщину из дома. Однако в итоге 48-летний уфимец заснул, а его возлюбленная пришла к своей соседке и рассказала о намерении убить мужчину. Та ей не поверила и уснула.

Спустя несколько часов женщина проснулась от криков. Прибежав в комнату хозяина дома, она увидела, как соседка душит ремнем сожителя. Приятельница решила помочь ей и, срезав бельевую веревку, добила жертву, сообщали в СК. Позже на допросе она рассказала, что сделала это, так как сама имела претензии к мужчине.

По версии следствия, совершив преступление, подруги выпили спиртного и вызвали скорую помощь с полицией. Когда правоохранители только прибыли на место преступления, женщины заявили, что сами недавно вернулись домой и были удилвены, увидев труп сожителя. Однако позже под тяжестью улик злоумышленницы сознались в содеянном. В итоге суд приговорил их к заключению сроком на 14 и 15 лет в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.