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В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт 

Lenta.ru + ещё 9 25 минут назад
Фото: Greene County Sheriff via AP
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт. Об этом сообщило полицейское управление города Спрингфилд.
Национальность обвиняемого не раскрывается, известно лишь, что Андрейченко является постоянным жителем Спрингфилда.
В четверг, 8 августа, мужчина зашел в супермаркет Walmart с оружием в руках и в бронежилете. При этом свою «прогулку» он снимал на камеру смартфона. Уточняется, что Андрейченко не открывал стрельбу.
Окружной прокурор Дэн Паттерсон заявил, что штат защищает право людей на ношение огнестрельного оружия, но это право не позволяет человеку действовать безрассудно и преступно, подвергая опасности других граждан. Андрейченко инкриминируют то, что он «сознательно дал понять окружающим о явной или подразумеваемой угрозе». Ему грозит до 4 лет лишения свободы, а также штраф до 10 тысяч долларов.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Wal-Mart Stores , США
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