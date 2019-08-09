Российского полицейского нашли мертвым на рабочем месте 

Сотрудника полиции обнаружили мертвым в ОВД Московского района Калининграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Как сообщает «Интерфакс», погибший был 40-летим капитаном полиции. По предварительной информации, его смерть наступила от огнестрельного ранения. «Офицер погиб на своем рабочем месте, он был дежурным по отделу», — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что на данный момент по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.