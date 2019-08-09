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Российского полицейского нашли мертвым на рабочем месте 

Lenta.ru + ещё 8 25 минут назад
Фото: ТАСС
Сотрудника полиции обнаружили мертвым в ОВД Московского района Калининграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Как сообщает «Интерфакс», погибший был 40-летим капитаном полиции. По предварительной информации, его смерть наступила от огнестрельного ранения. «Офицер погиб на своем рабочем месте, он был дежурным по отделу», — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что на данный момент по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , Калининград
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