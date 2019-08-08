Тела 20 человек обнаружили в Мексике

В мексиканском штате Мичоакан в четверг, 8 августа, нашли трупы 20 человек. Об этом передает со ссылкой на заявление министра безопасности штата Исраэля Патрона. Об этом сообщает издание Excelsior. По его данным, тела обнаружили в трех разных местах города Уруапан.

Согласно словам Патрона, девять трупы были подвешены на мосту.

Сообщается, что среди них были две женщины.

Также стало известно, что еще семь тел обнаружили в расчлененном виде.

Уточняется, что на некоторых трупах нашли следы пулевых ранений.

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