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Тела 20 человек обнаружили в Мексике 

Газета.Ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
В мексиканском штате Мичоакан в четверг, 8 августа, нашли трупы 20 человек. Об этом передает со ссылкой на заявление министра безопасности штата Исраэля Патрона. Об этом сообщает издание Excelsior. По его данным, тела обнаружили в трех разных местах города Уруапан.
Согласно словам Патрона, девять трупы были подвешены на мосту.
Сообщается, что среди них были две женщины.
Также стало известно, что еще семь тел обнаружили в расчлененном виде.
Уточняется, что на некоторых трупах нашли следы пулевых ранений.
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