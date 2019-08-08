Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинской области бывший сотрудник Сбербанка взломал банкомат с 3 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Челябинской области полиция задержала подозреваемого в хищении денежных средств из банкомата. Об этом сообщается на сайте МВД.
«В помещении круглосуточной зоны дополнительного офиса одного из банков, расположенного по улице Строителей в Златоусте, в ночное время было совершено хищение денежных средств из банкомата путем взлома замка хранилища. Причиненный ущерб превысил 3 млн рублей», — указано в релизе.
Банк в сообщении не назван. Согласно выложенным на сайте МВД фото— и видеоматериалам, взломан был банкомат Сбербанка.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1978 года рождения, ранее работавший в этом же банке», — сообщили правоохранители, уточнив, что местонахождение похищенного устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Банки.ру: последние новости
В Иркутске бывшего предправления банка будут судить за хищение 45 млн рублей В Томске возглавляемая адвокатом группа обнальщиков предстанет перед судом В Вологодской области будут судить основателя финансовой пирамиды
Комментарии
Криминал , Происшествия , Сбербанк России , Златоуст , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россиянам придумали новый налог94
При обстреле российской авиабазы погибли люди124
Унесенные ветром: на Москву надвигается ненастье5
США перехватили российские Ту-9572
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение