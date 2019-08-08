Суд освободил гадалку экс-полковника Захарченко

Мосгорсуд освободил из-под стражи гадалку Нону Михай, которая проходила по делу о хищениях в «Нота-банке» . Об этом сообщило РИА «Новости».

«Назначенное Михай наказание считать отбытым, из-под стражи ее отпустить», — постановил судья.

Заседание суда проходило 8 августа в Москве . Ранее Михай получила наказание за подстрекательство сроком в 3,5 года пребывания под стражей. Свою вину гадалка полностью признала.

Следствие установило, что Нона Михай повлияла на сестру бывшего финансового директора «Нота-банка» и руководство организации, чтобы те выдали фиктивный кредит предпринимателю Ивану Тарлыкову. Таким образом они незаконно завладели денежными средствами.