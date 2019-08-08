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Суд освободил гадалку экс-полковника Захарченко 

360tv.ru + ещё 7 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Мосгорсуд освободил из-под стражи гадалку Нону Михай, которая проходила по делу о хищениях в «Нота-банке». Об этом сообщило РИА «Новости».
«Назначенное Михай наказание считать отбытым, из-под стражи ее отпустить», — постановил судья.
Заседание суда проходило 8 августа в Москве. Ранее Михай получила наказание за подстрекательство сроком в 3,5 года пребывания под стражей. Свою вину гадалка полностью признала.
Следствие установило, что Нона Михай повлияла на сестру бывшего финансового директора «Нота-банка» и руководство организации, чтобы те выдали фиктивный кредит предпринимателю Ивану Тарлыкову. Таким образом они незаконно завладели денежными средствами.
Михай предоставляла свои услуги гадалки исполняющему обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД Дмитрию Захарченко, которого арестовали 10 сентября 2016 года. Его приговорили к 13 годам колонии строго режима за получение взятки в 3,5 миллиона рублей и препятствование проведению расследования.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Дмитрий Захарченко , Мосгорсуд , Нота-Банк , МВД , Москва
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