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Член банды Пичугина получил девять лет колонии 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Суд в Коми приговорил к девяти годам колонии строгого режима 51-летнего Игоря Пармона, члена банды Юрия Пичугина, обвиненного по четырем статьям УК РФ, в том числе в убийстве, сообщило управление СК по региону.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Судом и следствием установлено, что Пармон вступил в группировку Пичугина в 2001 году. В сентябре 2012 года члены банды при участии Пармона убили мужчину в Архангельской области и ранили еще одного из огнестрельного оружия.
Во время расследования Пармон давал последовательные признательные показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы были выделены в отдельное производство.
По данным следствия, в 1990-х годах Юрий Пичугин, являясь так называемым вором в законе, создал в Коми преступную группу и привлек к участию в ней спортсменов и бывших спецназовцев. На ее счету многочисленные преступления, в том числе шесть убийств, похищения людей, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ, вымогательство, мошенничество. В арсенале банды было много оружия, в том числе пистолеты, автоматы и приборы для бесшумной стрельбы. Расследование дела группировки было завершено в апреле 2019 года, арестовано более 20 человек, в том числе сам Пичугин.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Юрий Пичугин , СКР , ФСИН , Республика Коми
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