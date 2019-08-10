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В Москве задержали банду лжеюристов 

BFM.RU + ещё 4 21 минуту назад
Фото: ТАСС
В столице задержали группу фиктивных юристов, обманувших примерно 300 человек на общую сумму более 150 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Были задержаны двое лидеров и восемь участников организованной группы, которым предъявлено обвинение. Под видом юристов они рекламировали свои услуги в интернете и на радио, заключали с клиентами договоры на оказание юридических услуг, которые впоследствии не оказывали. При этом подозреваемые даже звонили обманутым клиентам и пытались заставить их оплатить дополнительные услуги. Потерпевшими в основном становились пожилые люди.
Росгвардия опубликовала видео задержания банды. На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа заходят в помещение, в котором находятся несколько мужчин и одна женщина, проводят задержание.
Шестеро обвиняемых по этому делу в настоящее время находятся под стражей, еще четверых отпустили под подписку о невыезде. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
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Криминал , Происшествия , Росгвардия , Москва
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