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Мужчина с мачете устроил массовую резню 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
В Южной Калифорнии 33-летний мужчина, вооруженный ножом и мачете, устроил резню. Четыре человека погибли, двое получили ранения, сообщает ABC News.
Серия нападения началась в городе Гарден-Гров, штат Калифорния. Подозреваемый ограбил местную пекарню, спустя полчаса полиция обнаружила тела двух мужчин в жилом комплексе, расположенном поблизости. Один из погибших умер на месте, второй скончался в больнице.
Позже подозреваемый ограбил организацию, занимающуюся обналичиванием чеков. Спустя 25 минут он напал на сотрудницу страховой компании. В полиции отметили, что пострадавшая выживет. Через четыре минуты нападавший поссорился с работником заправки, в результате ссоры подозреваемый несколько раз ударил его ножом и мачете и едва не отрезал жертве нос.
Затем мужчина ограбил магазин, зарезал вооруженного охранника и забрал у него пистолет. Пострадавший скончался. Во время расследования последнего нападения полиция выяснила, что ранее подозреваемый также ограбил магазин Metro и убил его сотрудника.
В настоящий момент нападавший задержан. В полиции сообщили, что он не был связан ни с одной жертвой. Он проживал в жилом комплексе, где были найдены первые двое погибших.
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Криминал , Происшествия , телеканал АВС
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