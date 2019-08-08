Следователь требует завести уголовное дело на Сталина

Возбудить уголовное дело в отношении вождя СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов . По его словам, он намерен добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок, проводимых по приказу Сталина.

Степанов написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет России . Как пишет «Коммерсант», основанием для уголовного дела бывший следователь считает приказ НКВД №00447 от 30 июля 1937 года подписанный Сталиным, в котором указано, что 82,7 тысячи человек должны быть расстреляны и 193,4 тысячи — отправиться в лагеря. Впрочем, Степанову в возбуждении уголовного дела коллеги отказали, ссылаясь на то, что он не сообщил «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления» в действиях Сталина. Кроме того, подчеркнули в СКР, представленный документ «не может являться достаточным основанием для возбуждения уголовного дела».

Теперь Степанов собирается дойти до Европейского суда по правам человека . Он отметил, что для него важна правовая оценка действиям Сталина. «Сейчас правовой оценки нет, и поэтому культ Сталина сохраняется, ему ставят монументы», — говорит бывший следователь.

В 2009 году на Украине уже возбуждали дело против Сталина по голодомору. Тогда судьи признали факт того, что Сталин и ряд других советских чиновников совершили это преступление, и закрыли уголовное дело в связи с их смертью. Степанов намерен пойти по тому же пути.