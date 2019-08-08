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Следователь требует завести уголовное дело на Сталина 

Ura.Ru 27 минут назад
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Возбудить уголовное дело в отношении вождя СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов. По его словам, он намерен добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок, проводимых по приказу Сталина.
Степанов написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет России. Как пишет «Коммерсант», основанием для уголовного дела бывший следователь считает приказ НКВД №00447 от 30 июля 1937 года подписанный Сталиным, в котором указано, что 82,7 тысячи человек должны быть расстреляны и 193,4 тысячи — отправиться в лагеря. Впрочем, Степанову в возбуждении уголовного дела коллеги отказали, ссылаясь на то, что он не сообщил «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления» в действиях Сталина. Кроме того, подчеркнули в СКР, представленный документ «не может являться достаточным основанием для возбуждения уголовного дела».
Теперь Степанов собирается дойти до Европейского суда по правам человека. Он отметил, что для него важна правовая оценка действиям Сталина. «Сейчас правовой оценки нет, и поэтому культ Сталина сохраняется, ему ставят монументы», — говорит бывший следователь.
В 2009 году на Украине уже возбуждали дело против Сталина по голодомору. Тогда судьи признали факт того, что Сталин и ряд других советских чиновников совершили это преступление, и закрыли уголовное дело в связи с их смертью. Степанов намерен пойти по тому же пути.
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Комментарии
Криминал , Общество , Происшествия , Игорь Степанов , ЕСПЧ , Генпрокуратура РФ , СКР
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