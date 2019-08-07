Труп в лесу: грибника подозревают в убийстве брата

55-летний грибник зарезал младшего брата в лесу под Балашовом, сообщили в СК по Саратовской области. В ведомстве уточнили, что подозреваемый пошел на преступление из-за того, что родственник оскорбил его бывшую жену. Об убийстве полиции рассказал местный житель, который шел по лесополосе и заметил, как мужчина за ноги тащит чье-то тело. Вскоре сотрудники Росгвардии обнаружили труп мужчины неподалеку — он лежал под слоем листьев, земли и веток.

В лесу Балашовского района Саратовской области 55-летний мужчина зарезал своего младшего брата во время сбора грибов. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

О трагедии стало известно 6 августа, когда в правоохранительные органы обратился местный житель. Он рассказал, что шел по лесополосе вдоль трассы, которая ведет к поселку Романовка, и увидел, как неизвестный мужчина вдалеке волочет за ноги тело.

На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии — сначала они обнаружили в лесу предполагаемого злоумышленника и задержали его. Потом осмотрели местность и нашли засыпанный землей и листьями труп его младшего брата.

По версии следствия, днем того же дня родственники отправились в лес за грибами. В ходе беседы младший брат оскорбил бывшую супругу 55-летнего мужчины, за что тот нанес ему несколько ножевых ударов в шею и грудь. После этого предполагаемый убийца попытался избавиться от трупа.

Это уже не первый случай с начала лета, когда россияне расправлялись со своими родственниками. Так, 25-летнего жителя Башкирии подозревают в том, что 5 июля он заколол ножом своих родителей и брата. Трагедия произошла в селе Максютово Кугарчинского района. По версии следствия, в этот день мужчина прибежал на территорию частного дома, принадлежащего его близким, и нанес несколько ножевых ранений 53-летней матери и 30-летнему брату.

«Видел в окно, как он маму свою держал. Она, видимо, пыталась убежать со двора. Я сначала думал, он ее кулаком бьет. Удары в низ живота. Потом только лезвие заметил. В шоке. Нормальная семья», — рассказал сосед погибших порталу Bach.News.

59-летний отец нападавшего попытался убежать от сына, но тот догнал его и нанес ранения, от которых потерпевший скончался на месте. После убийства родных молодой человек сам пришел в участок полиции с окровавленным ножом в руках и признался в содеянном. Прибывшие на место преступления силовики обнаружили тело матери в доме, труп брата — у ворот, а мертвого отца на соседской территории, уточнял сайт kp.ru.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье УК РФ 105 «Убийство двух и более лиц». «Специалистами назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, изучается личность потерпевших и подозреваемого, в отношении последнего планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы», — пояснили в СК.

Врачи зафиксировали на пальцах правой руки предполагаемого злоумышленника ранения. По словам медработников, это может свидетельствовать о том, что он хотел покончить с собой сразу после расправы над близкими, передавал телеканал РЕН ТВ.

Знакомые погибших отметили, что семья не стояла на учете как неблагополучная. «Выгрузили сразу три гроба во дворе. Половина села пришла попрощаться. Хорошая была семья», — рассказал один из соседей семьи.

В ходе следствия выяснилось, что ранее 25-летний парень уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Также он стоял на учете в психиатрической больнице и совсем недавно проходил там лечение. «Весной уже в больнице лежал. Участковый знал, что у него обострение, могли бы поместить принудительно в учреждение, и трагедии не было бы», — рассказала сайту kp.ru его землячка.

Односельчане становились свидетелями некоторых приступов подозреваемого. «Они жили тихо-мирно, то есть не пили, не дебоширили, срубы на продажу рубили для бани. Но перед трагедией он по селу ходил голый, его участковый домой доставил. Нормальные люди так себя не ведут», — пояснили житель Максютово.

Похожая история произошла в Барнауле в июне 2019 года. Там, по версии следствия, 29-летний местный житель убил родного брата в ходе ссоры. Об этом сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, в день трагедии предполагаемый злоумышленник находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и родственником вспыхнул конфликт на почве накопленных за долгие годы претензий. В гневе 29-летний мужчина схватил кухонный нож с раковины и дважды ударил им близкого — он скончался на месте от колото-резаных ран грудной клетки. Когда правоохранители задержали подозреваемого, он отрицал свою причастность к убийству брата, но позже признал вину под давлением улик.