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Жительница Башкирии «заминировала» детский сад 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном МВД.
Неизвестная женщина подошла к воспитательнице детсада и сообщила о «минировании» дошкольного учреждения. После этого подозреваемая сразу же сбежала. ЧП случилось 5 августа.
На место приехали сотрудники полиции и ФСБ, они осмотрели территорию детского сада. В итоге они выяснили, что угроза ложная.
Позднее правоохранители нашли подозреваемую. Ей оказалась 48-летняя местная жительница. Она дала показания и получила подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
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Криминал , Происшествия , ФСБ , МВД , Башкортостан
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