Жительница Башкирии «заминировала» детский сад

Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном МВД

Неизвестная женщина подошла к воспитательнице детсада и сообщила о «минировании» дошкольного учреждения. После этого подозреваемая сразу же сбежала. ЧП случилось 5 августа.

На место приехали сотрудники полиции и ФСБ , они осмотрели территорию детского сада. В итоге они выяснили, что угроза ложная.

Позднее правоохранители нашли подозреваемую. Ей оказалась 48-летняя местная жительница. Она дала показания и получила подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».