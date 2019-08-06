В США обстреляли участницу рэп-дуэта City Girls

Майами обстреляли автомобиль, в котором находилась беременная участница рэп-дуэта City Girls Юн Майами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Исполнительница рассказала, что ее машину Mercedes G-Wagon обстреляли по дороге из студии звукозаписи. Одна из пуль попала в запасное колесо внедорожника, после чего он загорелся.

Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция разыскивает стрелявших.

О беременности Юн Майами стало известно в июне. Вторая участница дуэта, известная под сценическим именем JT, отбывает двухлетнее тюремное наказание за мошенничество с кредитными картами.