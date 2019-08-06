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В США обстреляли участницу рэп-дуэта City Girls 

Рамблер + ещё 4 26 минут назад
Фото: РИА Новости
В Майами обстреляли автомобиль, в котором находилась беременная участница рэп-дуэта City Girls Юн Майами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.
Исполнительница рассказала, что ее машину Mercedes G-Wagon обстреляли по дороге из студии звукозаписи. Одна из пуль попала в запасное колесо внедорожника, после чего он загорелся.
Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция разыскивает стрелявших.
О беременности Юн Майами стало известно в июне. Вторая участница дуэта, известная под сценическим именем JT, отбывает двухлетнее тюремное наказание за мошенничество с кредитными картами.
Криминал , В мире , Происшествия , США , РИА Новости , Майами
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