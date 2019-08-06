Россиянка заняла денег у подруги и лишилась квартиры

Сыктывкаре утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обманным путем похитившей недвижимость знакомой, сообщает портал «Pro Город».

Потерпевшая в 2014 году решила занять у подруги, работавшей риелтором, 80 тысяч рублей. Риелтор согласилась дать деньги, но предложила большую сумму — 300 тысяч. Взамен она попросила переоформить в ее собственность квартиру, принадлежавшую жертве, — якобы для гарантии возврата долга.

Пострадавшая согласилась на выдвинутые условия и немедленно переписала недвижимость стоимостью около 3 миллионов рублей на имя подруги. Риелтор перевела потерпевшей 150 тысяч рублей, а затем под ложным предлогом попросила женщину подписать расписку о том, что она якобы получила от нее еще 2,7 миллиона рублей.

Таким образом квартира перешла в собственность риелтора. Впоследствии ее подруга, поняв, что ее обманули, обратилась за помощью в правоохранительные органы Прокуратура обвиняет предполагаемую аферистку в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Максимальное наказание, грозящее женщине, — десять лет лишения свободы.

В июле текущего года в нечистоплотности заподозрили риелтора из Екатеринбурга. Женщина заняла у 15 человек более 160 миллионов рублей и скрылась. Ее объявили в розыск.