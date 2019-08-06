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Россиянка заняла денег у подруги и лишилась квартиры 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Сыктывкаре утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обманным путем похитившей недвижимость знакомой, сообщает портал «Pro Город».
Потерпевшая в 2014 году решила занять у подруги, работавшей риелтором, 80 тысяч рублей. Риелтор согласилась дать деньги, но предложила большую сумму — 300 тысяч. Взамен она попросила переоформить в ее собственность квартиру, принадлежавшую жертве, — якобы для гарантии возврата долга.
Пострадавшая согласилась на выдвинутые условия и немедленно переписала недвижимость стоимостью около 3 миллионов рублей на имя подруги. Риелтор перевела потерпевшей 150 тысяч рублей, а затем под ложным предлогом попросила женщину подписать расписку о том, что она якобы получила от нее еще 2,7 миллиона рублей.
Таким образом квартира перешла в собственность риелтора. Впоследствии ее подруга, поняв, что ее обманули, обратилась за помощью в правоохранительные органы. Прокуратура обвиняет предполагаемую аферистку в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Максимальное наказание, грозящее женщине, — десять лет лишения свободы.
В июле текущего года в нечистоплотности заподозрили риелтора из Екатеринбурга. Женщина заняла у 15 человек более 160 миллионов рублей и скрылась. Ее объявили в розыск.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , Сыктывкар
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