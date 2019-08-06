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Директора российского детсада похитил бывший любовник 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: МВД РФ/ Lenta.ru
Неизвестный похитил бывшую сожительницу во Всеволжском районе Ленинградской области. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, похищение было совершено накануне вечером на Сиреневом бульваре. Подозреваемый насильно посадил 44-летнюю женщину в автомобиль Cadillac, после чего скрылся. 22-летняя дочь похищенной сообщила, что ее мать работает директором детского сада.
В региональном управлении МВД отметили, что в настоящее время ведется розыск подозреваемого. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
30 мая сообщалось, что на Урале рабочий похитил начальника из-за долгов по зарплате. По предварительным данным, подозреваемый скрутил потерпевшего, посадил на квадроцикл и попытался отвезти в лес, но по дороге начальник выпал на щебенку и сбежал.
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Криминал , Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Ленинградская область
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