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В Москве трое приезжих украли у мужчины 59 миллионов рублей 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Трое приезжих из стран ближнего зарубежья предстанут в Москве перед судом по подозрению в грабеже в особо крупном размере, они украли 59 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Обвиняемые напали на мужчину, который находился в автомашине. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили у потерпевшего денежные средства в сумме более 59 миллионов рублей, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении", — рассказала Волк.
Полицейским удалось задержать мужчин, все они сейчас находятся под стражей, уголовное дело направлено в Лефортовский суд столицы.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по городу Москве задержаны трое граждан из государств ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 38 лет", — рассказала официальный представитель МВД России.
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Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , Москва
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