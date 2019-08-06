В Москве трое приезжих украли у мужчины 59 миллионов рублей

Ирина Волк. Трое приезжих из стран ближнего зарубежья предстанут в Москве перед судом по подозрению в грабеже в особо крупном размере, они украли 59 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России "Обвиняемые напали на мужчину, который находился в автомашине. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили у потерпевшего денежные средства в сумме более 59 миллионов рублей, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении", — рассказала Волк. Полицейским удалось задержать мужчин, все они сейчас находятся под стражей, уголовное дело направлено в Лефортовский суд столицы. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по городу Москве задержаны трое граждан из государств ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 38 лет", — рассказала официальный представитель МВД России.