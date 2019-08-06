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Оперативники ФСБ изъяли в Якутии золото на сумму около 15 млн рублей 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Сотрудники УФСБ России по Республике Саха (Якутия) изъяли природное золото стоимостью около 15 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на федеральной автомобильной дороге "Лена" в автомашине марки Toyota под управлением выходца из Республики Ингушетия 1972 года рождения обнаружено и изъято два свертка с содержанием металлического вещества желтого цвета", — говорится в сообщении.
По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является драгоценным металлом — шлиховым россыпным золотом стоимостью около 15 млн рублей.
Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , Республика Саха (Якутия)
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